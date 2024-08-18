北高雄聯合徵才吸引500人應徵 初步媒合率52%

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市勞工局攜手南科管理局，昨天在國立岡山農工舉辦聯合徵才活動，吸引近500人求職面試，初步媒合率達52%；除了青年族群前往求職，不少中高齡就業者也希望藉由就業獎勵，重返職場。

高雄市勞工局攜手南科管理局昨天在國立岡山農工舉辦聯合徵才活動，並設立「高雄科學園區徵才專區」及提供「壯世代就業獎勵」、「婦女再就業計畫」與「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢服務，盼協助青年學子與市民找到合適的工作機會。

高雄市勞工局今天新聞稿表示，此次活動吸引近500名求職者現場面試，初步媒合率達52%。勞工局並針對壯世代、婦女及青年族群提供現場諮詢與媒合服務。

35歲的李小姐曾在藥廠任職，但2年前為照顧家人而離開職場，近期因家人身體康復，決定重返職場，從網站得知徵才活動訊息，透過諮詢搭配「婦女再就業計畫」，投遞品管員的職缺，希望能重返職場。

65歲的吳先生則為照顧父親已離開職場10多年，也希望可以藉由「壯世代就業促進獎勵」，成功媒合品管員及廚房助理的全時工作。

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高雄市勞工局指出，為活化及開發勞動力，提升中高齡及婦女勞動參與，並協助推動「壯世代就業促進獎勵」和「婦女再就業計畫」，符合資格者即可領取就業獎勵，相關規定可至各就業服務站諮詢。

高雄市勞工局並預告，9月21日上午9時至中午12時，將在高雄中學體育館舉辦徵才活動，民眾可關注訓練就業中心網站，查詢各項最新徵才活動與職訓相關訊息。（編輯：謝雅竹）1130818