民進黨高雄青年營開訓 林右昌強調持續年輕化

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（中央社記者張已亷高雄19日電）民進黨各縣市黨部在暑假期間舉辦青年營隊，高雄營隊今天開訓，秘書長林右昌出席活動，強調黨要持續年輕化，期許學員發揮創意與想像，透過民進黨這個大平台共同實踐價值與理念。

林右昌表示，政黨就是品牌，品牌背後是價值跟理念，藉由實踐與論述過程清楚並堅實目標，「有些政黨很會說但不會做」，這個就是價值、理想與能力間的落差，「民進黨不是一個人政黨，而是一群人的政黨。」

林右昌強調，黨重視年輕人並願意提供機會，且有實踐理想與價值的方法及能力，不會因為連續執政而老化、僵化與退化，必須要持續年輕化，一起為堅持台灣主權、打破一切不平等與歧視、營造公平正義社會、堅守民主自由人權，及創造新經濟讓台灣未來永續發展等目標努力。

林右昌表示，青年營囊括各領域多元人才，期許學員未來能深入基層，汲取社會力量讓施政接地氣，不讓理想與現實間出現落差。

至於青年營是否為高雄市長選舉暖身，會後林右昌接受聯訪指出，對黨而言現在最重要是實現對人民承諾，推動有利民生法案、逐步推出相關政策等，以提升就業與所得等人民最關心議題，進而建構安穩與幸福的社會環境，「這就是民進黨念茲在茲的事情，至於選舉並不是現在思考的。」

高雄青年營今天在高雄統茂大飯店登場，高市黨部主委黃文益、立委林岱樺、議員林志誠、鄭孟洳等人到場致意。邀請新聞部主任吳崢、政策會執行長王義川及立法委員黃捷、網紅四叉貓、史書華等意見領袖分享選戰課程。活動中也設計模擬選舉，30多名學員透過報載或已宣布參選2026高雄市長候選人分成6組，以抽籤方式選出自己輔選候選人，進而量身打造及分析輔選計畫。（編輯：孫承武）1130819

民進黨各縣市黨部在暑假期間舉辦青年營隊，高雄營隊19日登場，秘書長林右昌（後站者）出席開訓典禮致詞強調，黨重視年輕人並願意提供機會，且有實踐理想與價值的方法及能力，不會因為連續執政而老化、僵化與退化，必須要持續年輕化。中央社記者張已亷攝 113年8月19日