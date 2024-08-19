新聘代理教師薪資未入帳挨批 竹市：8月底前撥付

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）民進黨竹市議員劉彥伶今天表示，部分學校代理教師6、7月完成聘任與報到，但未收到薪資，8月薪資要等9月薪資一併發放不合理。市府指出，資料彙整中，8月底前完成薪資撥付。

劉彥伶今天告訴中央社記者，竹市部分學校代理教師早在6、7月就確定獲續聘也完成報到，理應於8月初就要獲核撥薪資，但不少代理教師至今未收到薪資，導致生活受影響。

她說，代理教師是學校重要的師資來源，教育處在暑假應針對新學期要處理的行政工作提早作業，不應發生代理教師薪資未領到情形，即使是新進代理教師，也應保障權益，應加速作業，盡快將薪資發放給代理教師。

對此，新竹市教育處透過新聞資料指出，續聘代理教師薪資都有如期撥付，各校回報均無延遲發放情形。

教育處表示，新聘代理教師是在8月1日起聘且學校須確認教師已確實報到始符合撥付條件，因此學校目前進行資料彙整中，將於8月底前完成薪資撥付作業。

針對代理教師權益，教育處指出，市府會督導學校務必準時發放，若有代理教師權益受到影響，可向教育處反映或致電1999，錄案即盡速處理。（編輯：戴光育）1130819