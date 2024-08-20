台中易肇事路口被指4成未改善 市府：已主動檢討

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）審計部台中市審計處今天在市議會報告指出，110至112年度台中行人事故前50大易肇事路口，逾4成未納入篩選改善標的。市府表示，已主動檢討號誌標線加速改善。

台中市議會今天召開第4屆第4次臨時會第1次大會，台中市審計處長吳錦祥在會中簡報「112年度台中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，說明是依審計法、決算法及各項審核內規辦理決算審核。

吳錦祥指出，台中市行人事故由110年的1844件逐年上升至112年的3024件，增幅63.99%；死傷人數由1779人上升到2906人，增幅63.35%，112年度行人事故件數及死傷人數均為六都最高。

吳錦祥表示，110至112年度行人事故前50大肇事路口，其中逾4成尚未納入篩選改善標的，宜跨機關分析肇事原因，辦理整體交通改善工程，以有效降低行人事故。

台中市交通局對此說明，審計處報告為調查110至112年前50大行人易肇事路口，共計150處，市府針對易肇事路口皆已主動檢討改善措施，部分路口更透過會勘討論改善措施，如退縮行穿線、庇護島、綠色行穿線、補繪標線及號誌時制計畫改善等。

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交通局表示，其中6成路口改善措施需取得地方共識或有需跨單位共同改善的路口，則會透過辦理會勘討論取得共識，其餘4成路口則主動評估改善作為，如檢討號誌時制、補繪標線等方式，各路口皆已檢討改善，並非無會勘及無納入改善。

至於交通事故死傷數，交通局指出，依據交通部道安資訊平台統計，今年1月至5月30日為止，台中市交通事故死亡人數，較去年同期減少26人，減幅18.1%；1月至5月30日交通事故死傷人數，較去年同期減少590人，減幅1.5%，顯見台中市道路交通事故正逐漸改善中。（編輯：謝雅竹）1130820