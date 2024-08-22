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雲林Formosa科學探索營 40學子實作教育玩AI

2024/8/22 15:57（8/22 16:21 更新）
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台塑企業與虎尾科技大學、虎尾高中合作辦理「Formosa科學探索營」，22日起展開3天課程，今年課程融入AI，讓學員從中體驗科技的樂趣與環保重要性。中央社記者姜宜菁攝 113年8月22日
台塑企業與虎尾科技大學、虎尾高中合作辦理「Formosa科學探索營」，22日起展開3天課程，今年課程融入AI，讓學員從中體驗科技的樂趣與環保重要性。中央社記者姜宜菁攝 113年8月22日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）台塑企業與國立虎尾科技大學、國立虎尾高級中學今天起3天合辦Formosa科學探索營，40名國民中學學子跟著教師們實作教育玩AI（人工智慧），玩樂中體驗科技樂趣和環保重要性。

Formosa科學探索營邁入第2年，40名學員免費參加，吸引近150名國中生報名。不同於去年著重物理、化工等科學實驗，今年課程融入AI，和學員們一起探索世界趨勢。

台塑麥寮管理部代理副總經理蔡建樑表示，近年全球吹AI風，應用日益廣泛，台塑藉AI改善製程、節能減碳，要達成永續發展目標，營隊也選AI為主題。

台塑說，營隊內容包含物聯網技術基礎、Arduino開發環境簡介、智慧小夜燈設計與實作、ChatGPT應用、不插電程式簡易遊戲及回收保特瓶製作吸塵器等。（編輯：李明宗）1130822

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