斗六棒球場螢幕多年未修惹怨 最快113年底汰換完工
2024/8/23 13:44（8/23 14:01 更新）
（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）嘉義市棒球場LED計分看板因受雷擊損壞，1週內完成修復；球迷昨天到雲林縣斗六棒球場看中職，抱怨大螢幕多年未修繕；雲林縣教育處對此回應，已爭取經費汰換，最快今年底完工。
林姓球迷昨天到斗六棒球場觀看職棒賽事，她告訴中央社記者，棒球場的大螢幕去年略有損壞，轉播畫面的色調變色，甚至呈現馬賽克情況，可是今年多場比賽，螢幕直接關閉，直到昨天未修繕，大家無法透過螢幕細看賽事細節，「真的就只是觀眾，少了臨場參與感」。
林姓球迷說，嘉義市棒球場LED計分看板因受雷擊損壞，1週內完成修復，反觀斗六棒球場螢幕損壞多年未修復，質疑縣府效率，罔顧球迷權益。
雲林縣教育處今天回應，現在的螢幕因使用多年損耗，幾經修繕後仍無法改善，經專業廠商評估，汰換經費高達新台幣3000多萬元，多次寫計畫向中央申請經費未果，直到8月體育署核准經費逾3200萬元。
雲林縣教育處指出，除了汰換螢幕外，同時優化球場硬體設備，包括汰換觀眾席座椅，優化球場外野照明設備、增置戶外球員休息室，希望提升觀賽體驗，提供球迷更優質的觀賽品質，及更舒適、安全的競賽環境。
有鑑於嘉義市棒球場LED計分看板因受雷擊損壞，雲林縣府要求新螢幕須為LED全彩全頻、高解析度，也會加強散熱、抗雷擊防護，還要提升監控系統，以提供測量球速等訊息。（編輯：黃世雅）1130823
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