竹市華德福實驗學校新建校舍啟用 盼促多元學習

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）新竹市政府今天表示，竹市公辦公營華德福實驗學校新建校舍啟用，設置包含國中、小與幼兒園校舍，打造多元學習空間。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，新竹市華德福實驗學校是公辦公營，將落實新竹好學教育願景，要讓孩子實踐「動手做」及「向生命學習」等，也讓學習更多元。

竹市府表示，華德福實驗學校校舍總經費超過新台幣6億元，學校占地超過2.6萬平方公尺，新建校舍工程除包含幼兒園及國中小學，還設置包含有「多功能活動學習中心」及「普通教室及辦公室」與「專科教室」。

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針對華德福實驗學校，竹市府指出，校園整體規劃順應地形建造與自然融合，校園包含國中、小與幼兒園校舍，以流線型呈現建築風貌，還有橢圓形街屋設計，把教室打造成像家的「微型城市」，也讓不同年級孩子保有各自的空間，也能彼此互動。

竹市府指出，校舍落成後，師生將有更寬敞學習空間，學生能快樂學習，未來市府會持續打造特色校園，朝「新竹好學」目標邁進。（編輯：戴光育）1130823