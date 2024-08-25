謝國樑簽署台灣行人宣言 承諾創造更好行走環境

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）還路於民行人路權促進會今天在基隆火車站北站廣場舉辦「零死亡願景散步節」活動，基隆市長謝國樑出席並簽署「台灣行人宣言」，承諾市府會繼續努力，創造更好的行走環境。

除謝國樑外，包含民進黨基隆市議員施偉政、無黨籍基隆市議員陳冠羽等人出席活動，並簽署「台灣行人宣言」，活動召集人陳薇仲說，期盼未來道路能更安全，讓下個世代出門不用再擔心害怕，能平安出門、平安回家。

陳薇仲指出，促進會今年在全台5個縣市串聯，舉辦還路於民「零死亡願景散步節」，基隆是唯一非六都縣市參與舉辦的城市，要求相關單位在制度改革。「零死亡願景」是國際城市努力的目標，希望不要再有任何人，因為政府在交通設計的不良而犧牲。

謝國樑致詞表示，過去基隆市其實都是行人在停讓車輛，他上任市長第2週就開始大力推動行人友善政策，市府在重要路口大力推動車輛停讓行人，期間雖有陣痛期，累積不少開單，市府承受很大壓力。

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他說，一整年下來，行人事故死傷率減低35%，因為「你不禮讓，警方就會有所作為」，現在市民都沒在罵市府，因為已內化到駕駛文化，行人在基隆已相對安全。

謝國樑表示，非常認同「零死亡願景」，但要達到「零死亡願景」絕對不是只有靠車輛停讓行人，基隆市剩下65%行人事故死傷率，有半數以上是行人不遵守交通規則，例如闖紅燈遭撞死或撞傷，若要大力取締行人，當然可以降低更多傷亡，如果未來大家有共識，市府也會積極推動。（編輯：方沛清）1130825