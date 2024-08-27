宜蘭頭城搶孤7隊棄賽遭除名 主辦單位再開放報名

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭頭城搶孤9月2日就要登場，卻有7支參賽隊伍因不滿相關規定發表棄賽聲明。頭城中元祭典協會今天開協調會後仍無共識，決議將7支棄賽隊伍除名，再開放各界遞補報名。

頭城搶孤原本共12支隊伍參賽，昨天在頭城中元祭典協會所召開的會議中，有參賽隊伍提出包含裁判在入場時也應與選手一樣要接受搜身、裁判應受事前教育、賽場加強管制等10項訴求，雙方對此意見相左，最後不歡而散。

最後，包括頭城搶孤隊、二結王公廟及杏輝搶孤隊等7隊領隊聯合簽名，發表棄賽聲明。

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頭城中元祭典協會表示，經今天與棄賽隊伍再開協調會，仍無法取得共識，初步決議將7支退賽隊伍除名，此外7隊選手也全部除名，不得再以其他隊伍身分參賽；協會從明天起至29日再度開放外界遞補報名參賽。

頭城中元祭典協會指出，除名是不得不為之舉，否則日後有隊伍不滿意就輕率發出棄賽聲明，對協會、活動本身都有負面影響。頭城搶孤是全台重要的民俗活動，屆時不管有幾支隊伍參賽，都會辦到底。（編輯：李淑華）1130827