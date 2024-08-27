本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東縣議長周典論涉違法助郭台銘選總統連署 一審判4年併科500萬元
首頁 / 地方

書法路牌挨批難辨識恐引意外 池上鄉公所致歉

2024/8/27 14:27（8/27 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東池上鄉邀藝術家使用毛筆手寫字體路牌，外界批評恐因用路者分神辨讀發生交通事故。池上鄉公所表示，融入在地書法藝術原立意良善，但忽略造成用路人不利識別實屬抱歉。

池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處路名採用書法家毛筆手寫的字體印刷而成，有些字體不容易辨識，但也有遊客認為很特別，與眾不同。

臉書粉專「理觀點Leo's Blog」發文表示，交通標誌，為的就是要告訴用路人最基本所需的各式資訊，其內容根據實際環境及使用狀況可作更動，但其形式必須保證使用者可以在最短的時間及最小精力下去做辨讀。

「理觀點Leo's Blog」指出，11個書法家的手藝，帶來的是11種不同的手寫，而字體的不統一，會讓人多花幾個剎那去解讀。這情況在車輛快速移動時的引擎或路面導致的震動模糊視線，或是在其他情況下導致視線不佳時更是雪上加霜，而交通意外往往就是因為分心才會發生。

池上鄉公所今天透過新聞稿表示，105年颱風尼伯特，造成池上鄉內多處路牌損毀，規劃重新製作時，時任鄉長發揮巧思結合書法藝術，力邀11名書法家揮毫題字，交由廠商印製而成，當時是希望「專屬池上鄉、獨一無二的字型」，並非標新立異。

池上鄉公所表示，融入在地書法藝術家參與公共設計，原是立意良善，但在執行法規上忽略了清楚辨識與易讀性之通則，造成交通用路人不利識別，實屬抱歉。

池上鄉公所表示，有關道路交通標誌標線設置規則，池上鄉公所已正式發文函釋主管機關釐清相關規定，作為公所未來修正準則，以還用路人安全。（編輯：謝雅竹）1130827

台東池上鄉邀藝術家使用毛筆手寫字體路牌，有些字體不易辨識，遭外界批評；池上鄉公所表示，融入在地書法藝術原立意良善，但忽略造成用路人不利識別實屬抱歉。中央社記者盧太城台東攝 113年8月27日
台東池上鄉邀藝術家使用毛筆手寫字體路牌，有些字體不易辨識，遭外界批評；池上鄉公所表示，融入在地書法藝術原立意良善，但忽略造成用路人不利識別實屬抱歉。中央社記者盧太城台東攝 113年8月27日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：