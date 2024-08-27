書法路牌挨批難辨識恐引意外 池上鄉公所致歉

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東池上鄉邀藝術家使用毛筆手寫字體路牌，外界批評恐因用路者分神辨讀發生交通事故。池上鄉公所表示，融入在地書法藝術原立意良善，但忽略造成用路人不利識別實屬抱歉。

池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處路名採用書法家毛筆手寫的字體印刷而成，有些字體不容易辨識，但也有遊客認為很特別，與眾不同。

臉書粉專「理觀點Leo's Blog」發文表示，交通標誌，為的就是要告訴用路人最基本所需的各式資訊，其內容根據實際環境及使用狀況可作更動，但其形式必須保證使用者可以在最短的時間及最小精力下去做辨讀。

「理觀點Leo's Blog」指出，11個書法家的手藝，帶來的是11種不同的手寫，而字體的不統一，會讓人多花幾個剎那去解讀。這情況在車輛快速移動時的引擎或路面導致的震動模糊視線，或是在其他情況下導致視線不佳時更是雪上加霜，而交通意外往往就是因為分心才會發生。

池上鄉公所今天透過新聞稿表示，105年颱風尼伯特，造成池上鄉內多處路牌損毀，規劃重新製作時，時任鄉長發揮巧思結合書法藝術，力邀11名書法家揮毫題字，交由廠商印製而成，當時是希望「專屬池上鄉、獨一無二的字型」，並非標新立異。

池上鄉公所表示，融入在地書法藝術家參與公共設計，原是立意良善，但在執行法規上忽略了清楚辨識與易讀性之通則，造成交通用路人不利識別，實屬抱歉。

池上鄉公所表示，有關道路交通標誌標線設置規則，池上鄉公所已正式發文函釋主管機關釐清相關規定，作為公所未來修正準則，以還用路人安全。（編輯：謝雅竹）1130827