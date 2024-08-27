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7月景氣燈號退回黃紅燈 傳產復甦較緩、颱風凱米影響
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凱米災後復建 陳金德現勘指示跨部會荖濃溪水系治理

2024/8/27 16:04
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）行政院工程會主委陳金德今天現勘高雄市桃源區凱米災後復建狀況，針對荖濃溪及其上游玉穗溪暴漲導致沿線橋梁、道路及邊坡受損問題，指示召集跨部會研討整體治理方案。

陳金德在高雄市秘書長郭添貴、立委伍麗華等人陪同下前往桃源區四社部落勘查災損現場。高雄市原民會說明，受凱米颱風夾帶豪雨，導致荖濃溪溪水暴漲，直接衝擊受災點的下邊坡，造成桃源區上寶來產業道路大面積崩塌，影響程度包括四社部落聯絡道200公頃的農特產運輸。

由於荖濃溪流沖擊山坡坡腳，導致當地路段崩坍及路面陷落，陳金德提及上游玉穗溪也有大量土石崩落，損害台20線的明壩克露鋼便橋，雖橋梁經交通部搶修完成，但玉穗溪沖入荖濃溪的淤積尚待以整體性治水概念清理。因此，他指示工程會就今天現勘個案及荖濃溪整體治理，邀集原住民族委員會、農業部農村水保署、交通部公路局、經濟部水利署等中央部會共同研議，以達長治永久工程。

另外，高市府盤點這次風災復原公共設施復原所需經費不足部分，初估約新台幣18.43億元，涵蓋水利、公路、建築、村里聯絡道等多個工程類別。統計共371案，其中水利類復建經費最高。由於市府及各區公所仍在進行災損勘查，最終提報給行政院協助金額尚在估算中。

針對復建經費，陳金德要求各單位「收件即審」，以確保工程施作與經費同步到位。此外，他也提醒，受災較嚴重桃源、那瑪夏等屬偏鄉地區，各單位審理相關復建工項單價時，需注意是否已有考量偏遠地區加成，避免因單價偏低，造成無廠商投標、多次流標情事，影響後續復建時效。

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陳金德指出，雖然凱米颱風帶來雨量高於莫拉克颱風，但淹水面積卻顯著下降。以高雄市為例，莫拉克颱風造成1167毫米的累積雨量，淹水面積達5500公頃；此次雖然雨量高達1344毫米，卻僅造成355公頃的淹水，顯示近年治水計畫取得成效。

陳金德說明，行政院長卓榮泰主持相關會議，針對極端氣候帶來挑戰，將以「不造成重大傷亡」及「不造成重大財產損失」為目標進行管理。未來將在過去基礎上進一步改善水患管理，透過系統性治水計畫，提高中南部及全台各縣市的承洪韌性。（編輯：孫承武）1130827

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