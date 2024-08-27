彰縣推大橋農村社區重劃 盼9月爭取過半地主同意

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）為改善農村鄉村區生活環境地籍凌亂、公共設施不足問題，彰縣府推動大村鄉大橋農村社區土地重劃，開發面積為5.62公頃。縣府指出，取得過半地主同意後，即可向內政部申請複勘。

彰縣府地政處指出，大村鄉大橋農村社區土地重劃，開發面積約5.62公頃，範圍則涵蓋大村鄉臨石笱埤圳至省道台1線中山路3段之間的土地，目前已有32名地主出具同意書，希望能在9月底取得過半數，也就是66名地主的同意書。

地政處表示，取得過半數地主同意書後，下一階段就是向內政部申請複勘，複勘後辦檢討會再成立協進會，才算完成第一階段重劃區勘選作業流程，再繼續進行先期規劃作業，目前只是在剛起步的階段。

地政處指出，大村鄉大橋農村社區土地重劃是繼員林市大饒及大村鄉過溝農村社區後，彰化縣第3個農村社區土地重劃開發案例。

地政處長蔡和昌表示，縣府對重劃案樂觀其成，不過土地重劃需一半以上地主同意，且同意地主持有的土地總面積過半才能成案，為了鄉村環境的改善與發展，呼籲有意參加重劃的地主在9月底前提出申請，以利加快作業進展。（編輯：李淑華）1130827