綠議員邀參加同志遊行 侯友宜：已安排萬聖節活動

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）民進黨新北市議員今天總質詢時邀市長侯友宜參加台灣同志遊行，以凸顯包容多元性別。侯友宜說，尊重每個人的想法，但他已安排參加市府的萬聖節變裝遊行，若官員要參加也尊重。

新北市議會下午市政總質詢，由民進黨籍市議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥與蘇錦雄聯合質詢，並在備詢台旁手持彩虹旗及「多元文化齊步走，市長趕上別落後」標語。

戴瑋姍首先詢問侯友宜，「明天（26日）是什麼日子」。侯友宜回答，是星期六假日。

戴瑋姍說，26日台灣同志遊行是每年盛事，去年有18萬人上街，侯友宜去年沒去，今年是否考慮去參加遊行。她也點名現場官員，有誰會去參加遊行。

顏蔚慈說，新北是人口最多的城市，應更多元共融，桃園市政府有彩虹燈，台北市也有相關燈飾，北市西門町有彩虹打卡地標；她建議「新北歡樂耶誕城」活動也要有相關彩虹元素或主要地標。

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新北市經發局長盛筱蓉答詢表示，今年府中萬聖節主題以「枋橋時代」走復古風路線，帶領大家穿越時空，回到充滿歷史魅力的枋橋（板橋的古代名稱）時代，活動範圍從板橋區中山路一段，延伸至後站廣場及府中廣場。

侯友宜表示，已安排參加「2024府中搞什麼鬼」萬聖節變裝遊行，尊重每個人上街頭遊行的想法，如果有首長想去參加台灣同志遊行也樂見，並歡迎市議員一起參加府中萬聖節活動。（編輯：郭諭儒）1131025