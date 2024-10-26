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苗縣泰安錦水溫泉飯店暫停營業1年 欠薪470萬元

2024/10/26 16:53（10/26 17:41 更新）
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近日有民眾發現苗栗縣泰安鄉錦水溫泉飯店大門深鎖，擺放「內部整修 暫停營業」公告。外界傳聞業者疑有財務危機，停業期間也有員工申訴飯店積欠薪資，苗栗縣勞工及青年發展處26日表示，針對業者欠薪一事會持續協助調解。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年10月26日
近日有民眾發現苗栗縣泰安鄉錦水溫泉飯店大門深鎖，擺放「內部整修 暫停營業」公告。外界傳聞業者疑有財務危機，停業期間也有員工申訴飯店積欠薪資，苗栗縣勞工及青年發展處26日表示，針對業者欠薪一事會持續協助調解。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年10月26日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣26日電）苗栗縣泰安鄉錦水溫泉飯店自今年7月起暫停營業1年，有員工反映業者欠薪。苗栗縣勞工及青年發展處今天指出，業者積欠約30名員工1至7月薪資約新台幣470萬元，持續協助調解。

錦水溫泉飯店泉質為碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」。近日有民眾欲前往泡湯，發現飯店大門深鎖，擺放「內部整修 暫停營業」公告。

苗栗縣政府文化觀光局觀光管理科科長何文琪告訴中央社記者，業者於6月下旬提出申請暫停營業1年，理由為「內部整修」，文觀局依據旅館業管理規則第28條規定准予，停業期間為113年7月8日至114年7月7日。

外界傳聞業者疑有財務危機，停業期間也有員工向縣府申訴飯店積欠薪資。

苗栗縣勞工及青年發展處處長王浩中指出，經初步清查，錦水飯店業者積欠員工1至7月薪資共約470萬元，受影響員工約30人，經第1次勞資爭議調解未成立，縣府先依法裁處，對業者開罰2萬元。後續將盡力協助雇主與勞工達成協議，並提供勞工有關循司法訴訟救濟等法律諮詢。

對此，業者今天低調表示，目前還在考量整修轉型或尋求其他企業接手經營。

泰安鄉居民指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，溫泉飯店業的訂房率雪崩式下滑，疫情解封後，出國潮衝擊國旅市場，加上兩岸觀光停擺多年，甚至傳出連續1週時間整棟溫泉飯店都沒有亮燈的情況，目前還在營業的其他業者也只能咬牙苦撐。

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同樣在泰安鄉開設溫泉飯店的業者江德利表示，近年來受到氣候變遷影響，一年之中高溫炎熱天氣越來越長，加上強降雨易造成前往泰安溫泉區道路落石、崩塌，讓遊客留下「刻板印象」，擔心路程可能有潛在風險。

江德利指出，近期整體溫泉區平均訂房率僅約5成左右，建議未來應加強道路安全改善，並且豐富周邊一日遊、半日遊資源，才有助再創泰安溫泉觀光榮景。（編輯：戴光育）1131026

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