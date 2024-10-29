本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆第6座候車亭改造 懷舊「行動郵車」七堵啟用

2024/10/29 15:57（10/29 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市政府與中華郵政公司合作，將七堵郵局前候車亭打造成行動郵車造型，29日舉辦啟用典禮，中華郵政公司副總經理藍淑貞（右2起）、基隆市副市長邱佩琳與基隆市議會議長童子瑋等人出席。中央社記者王朝鈺攝 113年10月29日
基隆市政府與中華郵政公司合作，將七堵郵局前候車亭打造成行動郵車造型，29日舉辦啟用典禮，中華郵政公司副總經理藍淑貞（右2起）、基隆市副市長邱佩琳與基隆市議會議長童子瑋等人出席。中央社記者王朝鈺攝 113年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基市府透過公私協力模式已改造5座候車亭，第6座候車亭由市府與中華郵政公司合作，將七堵郵局前候車亭打造成懷舊行動郵車造型，今天啟用，盼民眾感受更舒適候車環境。

今天的啟用典禮，包含基隆市副市長邱佩琳、基隆市議長童子瑋及中華郵政公司副總經理藍淑貞等人出席。

邱佩琳表示，這次候車亭的改造歷經3次設計後，她雖認為設計圖很可愛，但仍不足以成為閃亮地點，正當一籌莫展時，基隆郵局局長周哲範提到「行動郵車」概念，她認為中華郵政既然有120餘年歷史，基隆市又是一座有文化底蘊的城市，何不將早期行動郵車呈現出來。

邱佩琳說，這次候車亭亮點是「行動郵車」造型，搭配座椅、窗戶及方向盤與輪胎等細節，不僅實用且充滿趣味，預期將吸引市民及遊客駐足拍照打卡，為七堵增添新亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

童子瑋說，這座候車亭改造非常亮眼，可以看到中華郵政不斷追求創新與進步，但更重要的是，期盼市府透過科學化、現代化數據，調整基隆市公車站牌及路線，相信優化的路線，結合新穎候車亭，能夠提升市民搭乘公車意願。

藍淑貞表示，其實在台灣還有一處行動郵局，就在花蓮玉里，行動郵車平日會在固定時段停在固定地點，提供民眾寄信、儲錢等業務，而七堵這座行動郵局候車亭，今天起會矗立七堵郵局前服務民眾，希望大家利用這座候車亭的同時，能感受到中華郵政公司為社會盡份心力的心意。（編輯：陳仁華）1131029

基隆市政府與中華郵政公司合作，改造七堵郵局前候車亭，整體設計如一輛「行動郵車」，搭配座椅、窗戶及方向盤和輪胎等細節，為七堵增添新亮點。中央社記者王朝鈺攝 113年10月29日
基隆市政府與中華郵政公司合作，改造七堵郵局前候車亭，整體設計如一輛「行動郵車」，搭配座椅、窗戶及方向盤和輪胎等細節，為七堵增添新亮點。中央社記者王朝鈺攝 113年10月29日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：