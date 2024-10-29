基隆第6座候車亭改造 懷舊「行動郵車」七堵啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基市府透過公私協力模式已改造5座候車亭，第6座候車亭由市府與中華郵政公司合作，將七堵郵局前候車亭打造成懷舊行動郵車造型，今天啟用，盼民眾感受更舒適候車環境。

今天的啟用典禮，包含基隆市副市長邱佩琳、基隆市議長童子瑋及中華郵政公司副總經理藍淑貞等人出席。

邱佩琳表示，這次候車亭的改造歷經3次設計後，她雖認為設計圖很可愛，但仍不足以成為閃亮地點，正當一籌莫展時，基隆郵局局長周哲範提到「行動郵車」概念，她認為中華郵政既然有120餘年歷史，基隆市又是一座有文化底蘊的城市，何不將早期行動郵車呈現出來。

邱佩琳說，這次候車亭亮點是「行動郵車」造型，搭配座椅、窗戶及方向盤與輪胎等細節，不僅實用且充滿趣味，預期將吸引市民及遊客駐足拍照打卡，為七堵增添新亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

童子瑋說，這座候車亭改造非常亮眼，可以看到中華郵政不斷追求創新與進步，但更重要的是，期盼市府透過科學化、現代化數據，調整基隆市公車站牌及路線，相信優化的路線，結合新穎候車亭，能夠提升市民搭乘公車意願。

藍淑貞表示，其實在台灣還有一處行動郵局，就在花蓮玉里，行動郵車平日會在固定時段停在固定地點，提供民眾寄信、儲錢等業務，而七堵這座行動郵局候車亭，今天起會矗立七堵郵局前服務民眾，希望大家利用這座候車亭的同時，能感受到中華郵政公司為社會盡份心力的心意。（編輯：陳仁華）1131029