苗市客家粄仔節11/3登場 暖身擬真牛排中卷吸睛

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗市第16屆客家粄仔節活動將於11月3日登場，嘉盛社區工坊今天端出主題「海陸大餐」，利用粄仔製作擬真中卷及牛排，相似度百分百、令人驚豔，為活動增加吸睛度。

苗栗市嘉盛里舊稱「嘉志閣」。嘉志閣第16屆客家粄仔節活動將於11月3日在嘉盛五文昌廟廟埕舉辦，今天在嘉盛里客家粄仔工坊為活動宣傳。

苗栗市嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭表示，嘉盛社區以生產稻米為主，以往沒有稻米品牌商品，因此舉辦苗栗市社區獨有的粄仔節活動，除要推動客家米食製作技藝得以傳承外，也希望將帶動社區稻米產業升級，提升在地經濟發展與改善農家生活。

嘉盛社區今年參加苗栗市公所首次舉辦的客家粄條節活動，以獨特日式和風冰粄條料理手法，榮獲冠軍。今天記者會再端出冠軍料理粄條展示品嚐，同時發表擬真米製「海陸大餐」，栩栩如生的「中卷」及「粄栗牛排」令人驚艷。

嘉盛社區發展協會總幹事張永昌指出，米製的「中卷」及「牛排」，除了外型擬真之外，在配菜及沾醬上，也與市面上的牛排一樣，不過，中卷內還包有糯米，口感綿密軟Q，可說是色香味俱全。

苗栗市長余文忠今天也化身客家大廚，與嘉盛社區的婆婆媽媽一起烹調試吃，直呼獨特美味。

余文忠表示，客家粄食利用民生糧食米飯做出各種變化，外型吸睛，箇中美味更是一絕，希望未來結合社區資源整合，提升農特產的附加價值，並擴大行銷，讓國內外遊客能夠發現客家美食、進而愛上客家文化。（編輯：戴光育）1131029