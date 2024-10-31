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颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
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颱風康芮來襲 24人彰化旅行團、2外國人滯留梨山

2024/10/31 11:19
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）颱風康芮直撲台灣，台中和平梨山賓館現有24人彰化旅行團、2名外國人，今天上午7時旅行團本要下山，因合歡山道路不通又折返，市長盧秀燕要求視天候狀況，不要勉強下山。

颱風康芮來襲，盧秀燕今天上午坐鎮災害應變中心，她表示，昨天晚上睡不太著，颱風康芮風雨驚人，大甲、大安測得12級陣風，有號誌遭吹斷，3000多戶停電，海線地區也有2名長者外出工作被風吹倒送醫。

市府統計，山區海邊共勸離74人，多處傳出工地圍籬倒塌、車輛毀損、交通號誌傾倒等狀況。

警察局指出，梨山賓館有來自彰化的24人旅遊團，規劃2天1夜旅遊，交通部昨晚請求協助撤離，但因入夜後山區道路危險，今天上午7時旅行團由南投合歡山下山，後因合歡山道路不通，旅行團又折返，安排續住梨山賓館。

盧秀燕呼籲，為了安全考量，不要勉強下山，可以等到颱風過後再下山。

中市交通局指出，台中市公車調整發車班次，小黃公車及梨山幸福巴士今天停駛，YouBike今天暫停營運，台中捷運列車調整為15分鐘一班次。（編輯：謝雅竹）1131031

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