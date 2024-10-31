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颱風再毀「是那裡嗎」 南迴藝術季海岸裝置5件剩3件

2024/10/31 19:59（11/1 09:14 更新）
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2024南迴藝術季在台東海岸線設置5件藝術作品，其中位於太麻里曙光園區沙灘上的「是那裡嗎」，遭颱風康芮掀起大浪沖倒。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月31日
2024南迴藝術季在台東海岸線設置5件藝術作品，其中位於太麻里曙光園區沙灘上的「是那裡嗎」，遭颱風康芮掀起大浪沖倒。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月31日
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（中央社記者盧太城台東縣31日電）今年8月底展出的台東南迴藝術季海岸裝置作品，設在太麻里沙灘的作品「是那裡嗎」，遭颱風康芮沖倒，目前5件作品已有2件蒙受災損。

颱風康芮掀起滔天巨浪，設置在太麻里海邊曙光園區的熱門作品「「是那裡嗎」遭沖倒；這是繼颱風山陀兒沖毀作品「大地之母」後，第2件作品在海邊消失，南迴藝術季目前就只剩3件公展。

附近鄰居表示，昨天還擔心作品不敵颱風，今早看到大浪已打到路邊，直覺不對勁，浪退後果然看到作品倒了，「浪實在大得恐怖」，整個曙光園區也慘不忍睹，涼亭攤還被沖毀。

作品「是那裡嗎」距離海面有約100公尺遠，是由藝術家尼誕．達給伐歷採用鋼筋、鐵、不銹鋼球等材質創作而成。

今年南迴藝術季有5件裝置藝術作品展出，全都設置在南迴海岸，未料，接連遭颱風山陀兒與康芮帶來的大浪沖擊，首件被沖毀的作品「大地之母」是10月1日被山陀兒沖毀，今天康芮再沖毀作品「是那裡嗎」。（編輯：陳仁華）1131031

2024南迴藝術季藝術裝置作品「是那裡嗎」，設置在太麻里曙光園區沙灘上，擁有高人氣，如今卻遭颱風康芮掀起大浪沖倒。圖為113年10月8日遊客前往參觀情形。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
2024南迴藝術季藝術裝置作品「是那裡嗎」，設置在太麻里曙光園區沙灘上，擁有高人氣，如今卻遭颱風康芮掀起大浪沖倒。圖為113年10月8日遊客前往參觀情形。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
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