台中梨山道路坍近4000戶停電 台電步行搶修
2024/11/1 10:41（11/1 10:51 更新）
（中央社記者趙麗妍台中1日電）颱風康芮造成台中市和平區梨山地區電桿傾倒停電，台灣電力股份有限公司派員入山搶修，目前仍3917戶停電。由於山區多處道路坍方，台電人員在可步行區間巡視線路，搶修復電。
台電今天表示，梨山地區雨勢不斷，道路無法搶通，機具、設備上午依然無法進山區，但颱風侵襲前先進駐梨山的「先遣部隊」10多人以步行方式，於山區可步行區間巡視線路，在作業安全範圍內，盡力修復電力設備。
此外，台中豐原區、梧棲區與沙鹿區等共1200餘戶停電，台電已加派人力積極搶修。
台電說，部分線路末端及靠山區偏遠用戶，無法由系統得知相關停電資訊，停電戶可委請村、里長利用與台電間溝通群組反映。（編輯：李明宗）1131101
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