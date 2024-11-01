頭份智慧停車柱遭風吹倒砸車 公所將逐支檢視

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）康芮颱風過境，苗栗縣頭份市中央路智慧停車柱不堪強風吹襲，傾倒砸在路邊停放車輛。由於車柱尚在建置測試階段，市公所表示，將逐支檢視穩固性才驗收，並協調後續賠償事宜。

頭份市路邊收費停車格，過去採人工開單，市公所配合市民代表會提案，啟動頭份市中央路與中興路停車智慧柱營運計畫，近期陸續完成中央路、中興路兩條幹道的智慧停車柱建置，預計明年1月1日正式啟用。

無黨籍頭份市民代表周訓宇告訴中央社，昨天康芮颱風來襲，中央路上1支智慧停車柱被風吹倒，傾倒砸在有民眾停放路邊停車格內車輛。

周訓宇指出，不久前，10月下旬東北風增強，苗栗連續2天颳強風，中央路甫建置好的智慧停車柱，也曾發生不堪強風吹襲傾倒狀況，有民眾不禁懷疑穩固性，「難不成用膠水黏的」。

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周訓宇說，中央路共建置289支、中興路160支智慧車柱。根據民眾提供現場照片看來，傾倒的車柱基座似乎僅以薄薄一層水泥固定在分隔島的草皮上，擔心其他400餘支車柱的穩固性同樣堪慮，未來只要強風一吹，類似情況難保不會再發生，因此上午在代表會定期會中針對此事，要求公所逐支檢查。

頭份市公所表示，因智慧停車柱尚在建置與系統測試階段，將派員與廠商逐根檢視，並要求廠商落實停車收費柱穩固性，才會通過驗收；也請廠商與車主取得聯繫，進行後續保險理賠事宜。（編輯：林恕暉）1131101