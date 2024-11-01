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金門貨櫃屋火警 消防迅速撲滅

2024/11/1 19:16（11/1 19:26 更新）
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金門建華靶場附近畜牧場貨櫃屋1日發生火警，消防局派員前往搶救，抵達後發現貨櫃屋內存放大量乾燥牧草，為免火煙持續悶燒，立即布水線滅火，歷時約1小時完成殘火處理，幸無造成傷亡。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年11月1日
金門建華靶場附近畜牧場貨櫃屋1日發生火警，消防局派員前往搶救，抵達後發現貨櫃屋內存放大量乾燥牧草，為免火煙持續悶燒，立即布水線滅火，歷時約1小時完成殘火處理，幸無造成傷亡。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年11月1日
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（中央社記者吳玟嶸金門1日電）金門建華靶場附近畜牧場貨櫃屋今天發生火警，消防局獲報到場，發現是貨櫃屋內存放乾燥牧草，可能因火星引燃後火勢迅速擴大，火勢及時撲滅，未有人命傷亡及財物損失。

金門縣消防局救災救護指揮中心下午接獲民眾報案，建華靶場附近畜牧場有貨櫃燃燒，隨即派遣第2大隊金湖分隊各式消防車4車、8人及義消前往搶救，抵達後發現是貨櫃屋內存放大量乾燥牧草，初步研判可能因火星引燃後火勢迅速擴大。

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因現場鄰近畜牧場，周圍堆積大量可燃物，可能引發深層火災，為免火煙持續悶燒，現場指揮官2大隊副大隊長李忠仁指示佈署2水線，並由推高機配合移除貨櫃屋內乾燥牧草，搭配水線進行射水滅火降溫，歷時約1小時完成殘火處理，整起火警未有任何人命傷亡及財物損失。

2大隊大隊長董紀瑋表示，金門時序入冬天乾物燥，任何小火星都可能引發大火，民眾進行焊接等會產生火星行為時，務必確認週遭可燃物是否預做防護或移除，以免引發火災造成自身財產重大損失。（編輯：孫承武）1131101

#金門縣
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