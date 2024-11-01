高市三民家商驚現滿地蚯蚓 校方：過去30年未見

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）颱風康芮過後，高雄市今天絕大多數行政區恢復上班、上課，三民家商學生今早到操場打掃時發現，排球場布滿大量蚯蚓，校方也請學生不要驚動蚯蚓，讓牠們自行移動。

位於左營區的三民家商今天排球場出現大量蚯蚓，學務主任李志良告訴中央社記者，今天是颱風過後首日上課，上午10時左右學生至外掃區打掃環境，後續有學生回報排球場和周邊土壤上都有大量蚯蚓。

李志良在三民家商執教30多年，他說，過去從未看過校園出現這樣的景象，因為數量太多學生難免會害怕，因蚯蚓是益蟲，校方有提醒學生不要驚擾蚯蚓，讓蚯蚓先自然移動。

李志良也說，等到中午太陽出來時，整個球場已布滿蚯蚓，「可以用滿坑滿谷來形容」，但有不少蚯蚓被太陽曬乾。

不少學生也將球場上蚯蚓蠕動的影片傳上社群媒體Threads，影片吸引不少網友留言，有人說「天有異象」，也有人說「有密集恐懼症的人看了會嚇死」。

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對於大量蚯蚓出現是地震前兆的討論，中央氣象署2022年曾發文澄清，事實上會影響蚯蚓行為的因素非常多，像是地溫、相對濕度、日照時數、氣壓等，都有可能促使蚯蚓爬出地表。

中央氣象署表示，若回顧「蚯蚓與地震」的相關新聞，其實也可以發現，這樣的傳聞起始於921大地震，在此之前，台灣並沒有將蚯蚓視為天災前兆的習慣。此外，經過學者統計和研究顯示，蚯蚓爬出地表行為和地震事件也真的沒有顯著相關。（編輯：謝雅竹）1131101