夜市打牙祭線上票選出爐 10攤販小吃獲獎

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市市場處表示，邁入第15屆台北夜市打牙祭活動，今年推出「夜市十大神美食」票選，129個攤商參賽，經線上投票，共4處夜市的10個攤販獲獎，如鴨頭、四神綜合湯等小吃。

台北市市場處今天以新聞資料指出，台北夜市打牙祭今年邁入第15屆，此屆推出「夜市十大神美食」票選活動，共16處夜市報名、129個攤商進入票選階段，最終透過線上投票選出最具人氣夜市的平民美食。

市場處公布「夜市十大神美食」入選名單，共4處夜市10家攤販獲選，包含延三夜市的蔘源藥頭排骨、台南鱔魚麵熱炒專家、延三鐵板炒飯、汕頭老牌四神湯、周胖子鮮果汁。

以及寧夏夜市的林振櫂燒麻糬、發發東山鴨頭；南機場夜市的捲捲村提拉米蘇花生卷冰淇淋、馬祖奶茶；臨江街夜市的五哥肉夾饃。

市場處表示，為推廣台北夜市悠久文化與特色小吃，連續15年辦理「台北夜市打牙祭」活動，今年以網路票選並搭配網友留言抽好禮，吸引廣大網友、攤商粉絲投票，投票人次創新高。

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市場處指出，希望藉活動發掘更受消費者肯定的夜市好味道，並彰顯台北夜市美食風格多元文化及選擇性高，讓消費者一試成主顧。

市場處表示，今年活動不僅由網友挑選美食，為促進攤商與消費者間互動，將規劃出版「2024台北夜市打牙祭」中英文版美食地圖，供免費索取，希望讓市民可一冊在手，吃遍台北各大夜市美食，相關資訊可至官方網站查詢。（編輯：張銘坤）1131102