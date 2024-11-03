桃園市復興區道路不通千餘戶仍停電 台電持續搶修

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）台電桃園區營業處今天表示，受到颱風康芮影響，復興區目前仍有1006戶無電可用，因為山區台7線仍有部分道路不通情況，影響搶修進度，台電已加派人力持續搶修，希望儘早復電。

颱風康芮帶來的強風豪雨，造成桃園市復興山區嚴重受損，台電桃園區營業處今天表示，台電人員日夜無休全力動員復電，颱風康芮一度造成復興區5850戶停電，但在台電人員的努力下，昨晚已修復近5000戶，不過因山區台7線仍有部分道路不通情況，影響搶修進度推進，目前剩餘約1006戶。

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台電桃園區營業處說，由於山區部分需配合公所路樹清除後才能復電，而且一條線路綿延幾公里的產業道路，可能僅有2、3個用戶，搶修半公里只能復電1戶，但台電仍會持續從主幹線至末梢線路努力步步推進搶修。

台電桃園區營業處指出，台電目前已針對復興山區加派人力持續搶修中，台電公司總經理王耀庭今天也陪伴員工深入復興山區的羅馬公路，希望能儘早復電。（編輯：方沛清）1131103