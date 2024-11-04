南投深山榮興村解除孤島狀態 但往梨山仍不通

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）仁愛鄉人口最少的榮興村於颱風康芮後淪孤島，往西至台中梨山、往東至花蓮大禹嶺都無法通車，居民進出得靠步行；交通部公路局昨天傍晚搶通，村民已可經中橫公路往大禹嶺出入。

受颱風康芮影響，人口僅36人、位於台中和平區梨山及花蓮縣大禹嶺之間的仁愛鄉榮興村一度成為孤島，省道台8線97.5往110公里處大禹嶺路段昨天傍晚搶通單線行車後，榮興村居民才可經大禹嶺、台14甲線合歡山公路往仁愛鄉清境地區進出，但往梨山方向仍中斷。

榮興派出所位於台8線97.5公里處，颱風後因101公里處等處路樹傾倒阻斷交通，居民昨天進出仍要步行，當地員警今天接受中央社記者訪問時說，目前糧食仍夠但沒水、沒電，昨天傍晚後可往東經大禹嶺進出，但因台8線83公里處梨山路段掏空，往西至梨山仍無法通行。

員警指出，居民都知道梨山往返大禹嶺仍未全線通車，風災後，近日仍有遊客從大禹嶺進入要往梨山方向，遇災害路段無法通過才不得已折返，並責怪公路養護機關、警方未公告，但相關路況皆公告在交通部公路局平台，請遊客注意最新資訊、暫勿入山遊玩。（編輯：陳仁華）1131104