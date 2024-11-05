「府城南籍圈」新圖台系統上線 地政資料立體化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市政府今天宣布「府城南籍圈」上線，這套全新圖台系統整合全市地政業務資訊，且串接中央公開資料，讓地政資料立體化，以利購屋置產。

台南市地政局今天指出，「府城南籍圈」提供操作便利、多元應用的新世代圖台系統，整合地籍、實價登錄，並提供各類圖層套疊功能、綜合定位、統計分析、地籍清理、未辦繼承、標租土地等，有效取得房地產相關資訊。

此外，「府城南籍圈」也將文字、平面資料提升為圖像、地圖化加值圖資應用，以雲端e化分享、e化加值，提供地圖定位及多種圖形資訊圖表，透過條件式點選介面，經由定位、查詢、分析、列印等操作步驟，快速取得台南市土地資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

地政局表示，台南市也推出以「社區」為單位的一次提供買賣、預售及租賃實價登錄履歷，對已設定購屋需求目標區域，一步到位了解社區交易歷程全貌，且將實價登錄查詢立體化，精準呈現房屋面向、視野棟距、上下左右鄰居交易狀況。

地政局更將市地重劃、區段徵收、農地重劃、農村社區土地重劃等全面性彙整，藉由建築完成時間與坐落土地位置空間加值計算建物屋齡分布圖，再以動態時間軸模擬出現年度，從有無建物、建物新舊到逐年動態展現，清楚呈現台南市都市發展脈絡。（編輯：郭諭儒）1131105