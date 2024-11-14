沙鹿托嬰中心首名男托育員 行動證明大男生也可勝任

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）弘光科技大學幼兒保育系校友黃偉綸，是台中沙鹿托嬰中心首名男托育人員，他一度被懷疑大男生有辦法顧小孩，他仍認真顧好孩子，獲家長肯定，以行動證明男性也可勝任托育工作。

戴著眼鏡、模樣斯文的黃偉綸，在沙鹿托嬰中心擔任托育人員近8個月，他與其他人分工合作照顧托嬰中心嬰幼兒，仔細消毒擦拭幼兒使用桌椅，又拿起搖鈴陪牙牙學語幼兒玩，弘光科大今天發布新聞稿分享黃偉綸在托嬰中心的工作日常。

高職就讀電機科的黃偉綸回憶，高一參加希望工程活動，帶營隊與小朋友互動過程中，發覺自己喜歡與人接觸，毅然決定大學念幼保系，如願進入弘光科大幼保系，全班就2名男生，他早就習慣「男生怎麼來念幼保系」的質疑眼光。

大學畢業後，黃偉綸曾當職業軍人，他指出，部隊負責架設電纜線，因一直無法喜歡戶外工作環境，提早解約回到幼教職場；初到托嬰中心，中心安排他先帶2至3歲大寶寶，這學期開始帶2歲以下小寶寶，已經愈來愈順手。

黃偉綸坦言，曾有阿嬤懷疑「少年查埔囡仔咁有法度？（台語：年輕男孩有辦法嗎）」，他認為，只要想辦法用心把孩子照顧好，就能讓家長知道，男生也能做好托育人員工作。

沙鹿托嬰中心督導許貞莉指出，黃偉綸個性陽光又大方，不論專業上或心態上都準備好，他常帶孩子做體能活動，任職以來備受家長好評。

弘光科大教保產業發展中心主任廖瑞琳表示，黃偉綸面試過程確認他的學經歷、專業度，皆很符合托育工作人員特質，決定大膽聘用他成為中心首名男托育人員，期望更多對幼教有興趣的男性投入這個專業領域。（編輯：陳仁華）1131114