馬祖輿論憂心 人際關係緊密恐致國民法官不足額

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（中央社記者潘欣彤連江縣16日電）上月底馬祖首宗酒駕案致死案，可望成首宗國民法官審理案，但馬祖人際關係緊密，一問之下「原來是親戚」十分常見，輿論憂心恐導致國民法官不足額。

多名馬祖民眾跟中央社記者說，近日地方群組熱議，上月底發生首例因酒駕致死案件，可望為全縣首宗國民法官審理案。但國民法官法規定，須排除「8親等內血親」，曹姓肇事者是馬祖大姓，親戚人數眾多，加上公務員、軍警等應排除對象，恐湊不齊國民法官所需人數。

福建連江地方法院今天舉辦113年模擬國民法官選任程序，院長游文科回復中央社記者提問時強調，馬祖地區個案親屬遍布全縣狀況，其他縣市不太可能發生，國民法官法規定之「8親等內血親」，的確為選任時重要考量因素，將透過擴大複選名冊等方式因應，應可選出足額國民法官。

游文科說，因地域特殊性，連江地院至今未受理行國民參與審判案件，但為模擬與測試馬祖需抽出多少符合國民法官資格者，故舉辦模擬選任程序，並非為單一個案預作準備。

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游文科進一步解釋，連江地院選任國民法官程序，是先委由連江縣政府，初步以電腦抽出375名符合23歲、設籍連江4個月以上國民，再透過審查會議，過濾軍警、公務員，政治人物等國民法官法規定不適任者，再根據具體個案，選出若干候補人選後，最終選任6名國民法官與4名備選。

游文科強調，目前該酒駕案件尚未偵結，尚未確定是否為國民參與審判案件，但若確定由國民法官審理，連江地院會再考量馬祖特殊地理環境，以及人口結構後，進行選任程序，避免後續困擾。（編輯：張銘坤）1131116