板橋氣象站半世紀歷史 荒廢後活化市民活動中心

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）存在半世紀的板橋氣象站，荒廢2年後將活化使用。國民黨立委葉元之今晚表示，國有財產署將委託給板橋區公所管理，將於修繕後作為福安里市民活動中心，讓公有財產活化利用。

立委葉元之今晚表示，位於板橋區浮洲地區的氣象站，啟用於1972年。

葉元之說，因都市發展，周邊興建合宜住宅高樓，對風向、風速及日照、無線電接受等氣象觀測影響甚大，氣象站於2023年初遷至新店安坑地區，成立中央氣象署新北氣象站。

板橋氣象站歷經50年功成身退，葉元之說，原廳舍荒廢近2年；今年3月，當地福安里里長紀懿容盼爭取作為里民集會所，他邀請氣象署與板橋區公所會勘，呼籲公有財產活化；氣象署也樂觀其成，讓中央與地方雙贏。

葉元之說，氣象署將產權轉給國有財產署後，再由板橋區公所借用。經多次居中協調，他日前接獲通知，國有財產署北區分署已與板橋區公所完成委託管理合約，於上星期點交完畢。

他說，板橋區公所將修繕，預計明年春節前，即可作為福安里市民活動中心，將可舉辦銀髮俱樂部、老人共餐及動健康等活動，為活化公有財產創造多贏。（編輯：張銘坤）1131116