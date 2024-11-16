致力慰藉巴士海峽戰歿者 2團體獲日本外務大臣表彰

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）「潮音寺管理委員會」和「巴士海峽戰歿者慰靈祭實行委員會」獲日本外務大臣表彰，今天由日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史頒發獎章，肯定2團體長年慰靈巴士海峽戰歿者的努力。

日本台灣交流協會今天在高雄日航酒店舉辦外務大臣表彰頒授儀式，儀式由奧正史主持，日本台灣交流協會代表片山和之出席見證。

奧正史致詞時表示，外務大臣表彰是由日本外務大臣表揚長年對於促進與日本友好關係具有貢獻的個人或團體，這次能夠頒發這個獎章給「潮音寺管理委員會」和「巴士海峽戰歿者慰靈祭實行委員會」這2個互相理解的團體十分榮幸，2團體把巴士海峽戰歿者的歷史傳承給後代，相當不容易。

潮音寺位於屏東縣貓鼻頭，是紀念巴士海峽戰歿者的寺廟，也是已故日本人中嶋秀次在1981年以個人資金、日本各地募集而來的經費所建造。「潮音寺管理委員會」除了每年持續舉辦慰靈祭，也管理、展示來自日本等國家戰歿者家屬託付的遺物。

「潮音寺管理委員會」委員長鍾佐榮表示，雖然很榮幸拿到這個獎項，但真正應該得到此獎的是潮音寺建立者中嶋秀次，1944年中嶋秀次在海上漂流12天，獲救前周遭同袍的呼救聲，讓他30年來無法忘記，也因此散盡家財建立潮音寺以慰同袍。

鍾佐榮提到，潮音寺在2009年發生土地買賣事件，為了遠在日本且年歲已高的中嶋秀次託付，她跑了3年的屏東法院，最終獲得勝訴，中嶋秀次獲知勝訴後才安心平靜地離世。

鍾佐榮強調，今後在能力所及範圍內，將持續守護潮音寺，不僅是為了讓英靈們有棲息之地，更是為了守護和中嶋秀次的約定，現在每年除了慰靈祭，中元節也會祭奠戰歿者，希望有更多人能到潮音寺祭拜。

「巴士海峽戰歿者慰靈祭實行委員會」委員長渡邊崇之致詞時說，戰後日本和日本國民長久以來，把這片海域戰歿者的存在拋在腦後；因為特殊的外交、治安問題，只有這片海域，國家沒有進行慰靈，也讓遺族沒有紓解情緒的場域。

渡邊崇之說，今天能獲獎也算是「巴士海峽戰歿者」初次正式被國家承認的證明，就這層意義來說，「我們想把這個獎項獻給這片海域所有戰歿者和遺族」。

渡邊崇之表示，委員會明天將舉辦第10次慰靈祭，至今約有1000人出席，但有很多日本人連巴士海峽的存在都不知道，因此「巴士海峽戰歿者慰靈祭實行委員會」的使命仍然只在半途中而已。（編輯：張雅淨）1131116