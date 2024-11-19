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台水4項工程順利完工 台中11區晚間10時恢復供水

2024/11/19 22:32（11/19 22:46 更新）
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台灣自來水公司辦理閥類及管線改善等4項工程，台中市潭子區、大雅區、北屯區等11個行政區，從18日上午10時起停水36小時，截至19日晚間10時已恢復供水。（水公司提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月19日
台灣自來水公司辦理閥類及管線改善等4項工程，台中市潭子區、大雅區、北屯區等11個行政區，從18日上午10時起停水36小時，截至19日晚間10時已恢復供水。（水公司提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月19日
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台灣自來水公司辦理閥類及管線改善等4項工程，台中市11個區從18日上午10時起停水36小時，台水公司今晚宣布，改善工程順利完工，晚上10時起已恢復供水。

台灣自來水公司表示，為維護大台中市民供水穩定，辦理閥類及管線改善等4項工程，台中市潭子區、大雅區、北屯區等11個行政區，從18日上午10時起停水36小時，截至今天晚上10時已恢復供水。

台水公司四區處表示，這次停水區域涵蓋20多萬民生、工業用戶，相關工程經事前縝密規劃施工工序，並透過多元管道周知用戶，以及提醒社區大樓將蓄水池蓄滿，減少復水所需時間，降低工業及民生用水不便。

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台水公司指出，在台水員工及施工廠商齊心努力下，工程得以順利完工，這次停水並感謝台中市府積極協助及市民體諒，順利完成這次四合一閥類及管線改善工程，穩定大台中用水品質。

台水公司提醒，在復水過程，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒毀。剛恢復供水時，可將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，後續可能尚有零星個別用戶因抽水機氣塞、水表阻塞等問題造成無水，用戶可向水公司1910客服電話反映，台水公司將派員儘速協助處理。（編輯：陳政偉）1131119

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