鴨子受困花蓮快車道 海巡科員請假奔波幫找新家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）海巡署東部分署招募人員日前在花蓮快車道上救起受傷的白鴨，取名「阿福」，為了幫牠找到新家，同事請特休假、找醫生，花東2地奔波逾百公里，終於幫「阿福」找到新主人。

東部分署招募員陳姿廷今天告訴中央社記者，這段時間忙著招募工作，20日深夜和同事張佑瑞從花蓮返回台東時，在花蓮縣瑞穗大橋快車道上發現1隻白色鴨子，在車陣中神色慌張，趕緊下車查看，發現鴨子左翅膀、頭部受傷，無法走路，於是將牠抱上車。

約莫10幾分鐘遲遲等不到失主，擔心牠受攻擊，於是用保溫袋帶回台東。

陳姿廷說，當晚回到台東已深夜，找不到寵物急診醫院，於是告訴鴨鴨「生死有命，晚上沒醫生了，你 （鴨子）若努力撐到明天，我們就帶你去看醫生。」並和同事林明慧、李佾純、饒景皓輪流照顧。

大家檢視鴨子傷勢，推測可能從從載運鴨子的貨車掉落，或是因走失遭野生動物追逐受傷跑到公路上。不管怎樣總算獲救，於是大家幫牠取名「阿福」。

陳姿廷說，隔天「阿福」生命跡象穩定，但身體不停顫抖，感覺還在驚嚇中，於是先嘗試餵水和飼料。分署長蔡茂埕指示先收留並幫忙找醫生醫治，最後找到動物用藥幫「阿福」傷勢消毒消炎。

李佾純22日請特休假幫忙「阿福」找適合的新家，先後前往台東市海山寺、初鹿原生植物園區，最後「阿福」確定留在原生植物園區安養餘生。

陳姿廷今天說，感謝其他4名同事3天來奔波150公里、打了數10通電話，終於替「阿福」找到安身之處。 （編輯：郭諭儒）1131123