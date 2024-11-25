感動台灣球員拚命 台中老闆想到員工：每人加薪5千

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）世界12強棒球賽，台灣隊奪冠。台中市梧棲區的亦荃水電材料公司老闆陳義仁，開心為17名員工每人加薪新台幣5000元；他有感而發地說，不能幫球員做什麼，那就幫員工加薪吧。

世界12強棒球賽，台灣隊一開始就不被看好，一路自預賽闖關，力爭上游前進東京巨蛋複賽，昨天冠軍戰擊敗強敵日本，為台灣奪下首座冠軍盃，不止球員喜極而泣，全台感動沸騰。

為慶祝台灣棒球睽違32年打敗日本奪冠，全台各地推出優惠活動。台中市梧棲區的亦荃水電材料公司老闆陳義仁本身就是棒球迷，為慶祝台灣隊奪冠，他霸氣為公司17名員工加薪5000元，更推出消費優惠，消費月結的客人每人贈送飛利浦4尺雙燈具一組。

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陳義仁告訴中央社記者，昨天他與員工聚餐後，大家一起回家看棒球，看到球員們在運動場上拚命，他也想到員工平常上班的辛苦，此次比賽球員們為台灣爭光，他無法為球員做什麼，那就幫員工加薪吧，共享台灣榮耀。

陳義仁從國中開始看棒球，陳義信、洪一中、張泰山及王建民都是他喜歡的球員；陳義仁說，這次12強棒球賽讓他印象深刻，回憶以往國際賽落敗後，大家只能說下次再來，台灣隊從不被看好到拿下世界冠軍，等待32年，台灣真的奪冠了。（編輯：陳仁華）1131125