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12強賽台灣奪冠 中市府攜手農漁會推農特產優惠

2024/11/27 18:24（11/27 18:56 更新）
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台中市農業局輔導的農漁會配合世界12強棒球賽台灣隊奪冠慶祝活動，即日起至12月1日推出相關優惠，包含台中地區農會買皂青春系列商品可享7折優惠等。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月27日
台中市農業局輔導的農漁會配合世界12強棒球賽台灣隊奪冠慶祝活動，即日起至12月1日推出相關優惠，包含台中地區農會買皂青春系列商品可享7折優惠等。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，台中市農業局攜手農漁會，推出各式農產特價優惠，另外新社花海暨台中國際花毯節的農特產品行銷區，也推出「台中好橘大放送」優惠活動。

台中市農業局今天發布新聞稿，農業局輔導的農漁會配合台灣隊奪冠慶賀活動，11月25日至12月1日推出相關優惠，如大甲區農會單筆消費滿額贈蓬萊米1公斤、霧峰農會酒莊買任一款酒品送小瓶檸檬燒酎1瓶、台中地區農會買皂青春系列商品享7折優惠、龍井區農會購物滿500元贈精油1罐。

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豐原區農會台中好橘27A禮盒，優惠價1盒新台幣250元（限量2000盒）、大安區農會豬肉條、肉鬆系列禮盒打折優惠及台中魚市場販魚所加碼滿千送鯖魚，滿1500元送產銷履歷白蝦及一系列商品限量優惠等。

農業局表示，新社花海暨台中國際花毯節的農特產品行銷區，推出「台中好橘大放送」優惠活動，即日起至12月1日於農特產品行銷區巨大水果箱現場拍照打卡，並上傳農業大台中粉絲專頁，即可免費獲得「台中好橘」1顆，共計200顆柑橘提供贈送。（編輯：謝雅竹）1131127

#台中市農業局
#世界12強棒球賽
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