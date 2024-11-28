2024台灣國際遊艇展登場 「超跑遊艇」將開放搭乘

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）第4屆台灣國際遊艇展今天下午將在高雄港嘉信22號遊艇碼頭開幕，共有56家廠商參展，帶來77艘各式遊艇參展，其中有超跑造型的遊艇，相當吸睛，也展現台灣遊艇產業的創新技術。

第4屆台灣國際遊艇展下午將在高雄港嘉信22號遊艇碼頭舉行開幕典禮，這屆遊艇展共有56家廠商參展，同步在嘉信、亞灣碼頭、亞果碼頭及第三船渠展出77艘船艇，陸上使用101個攤位，展期從11月28日至12月1日。

其中有業者參考杜拜水上超跑的活動，開發設計出能在海上行駛的「超跑遊艇」，日前停泊於高雄光榮碼頭，即引起民眾注目、拍照，在網路上掀起熱議。

業者今天回應表示，「遊艇超跑」將遊艇與超跑結合，製造出能在海上行駛的「超跑外型遊艇」，將正式在2024台灣遊艇展上亮相，即日起開放預約12月2日後搭乘航班，3人包船20分鐘體驗價新台幣4800元。

業者指出，這項創新設計不僅展示了台灣製造技術的精湛水平，也希望為台灣遊艇市場帶來全新玩法。遊艇超跑以裝上遊艇的引擎製造而成，內裝配備包含儀表板、大尺寸螢幕、高級音響、座椅配置等，分別可搭乘4人、3人、3人。

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此外，民進黨立委賴瑞隆今天新聞稿表示，根據經濟部2023年統計資料遊艇外銷金額已達到86億元，此次遊艇展經費共1500萬元，期待今年展會帶來巨額訂單及商機，再創台灣遊艇製造業高峰。

賴瑞隆說，今年遊艇展是開放免票參觀，展區包含亞灣嘉信碼頭、亞果碼頭、第三船渠，共展出77艘遊艇供民眾欣賞，現場並提供民眾預約參觀碼頭及現場試乘、參訪遊艇廠等活動，拉近民眾與遊艇產業的距離。（編輯：李淑華）1131128