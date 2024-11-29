來嘉玩偶30日登場 布袋戲、懸絲偶同台傳承技藝

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」明天在嘉義縣表演藝術中心登場，首次結合布袋戲與懸絲偶戲一起演出，還有真人版COSPLAY、各式手作工坊，提供親子同樂，兼傳承技藝。

三昧堂創意木偶團隊承辦的「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」已邁入第9屆，三昧堂創意木偶團長嚴仁鴻告訴中央社記者，今年活動主軸是「來遮耍尪仔」，並擴大舉辦「偶戲大匯演」單元，加入了嘉義縣六腳鄉糖廠村笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團演出與展覽。

嚴仁鴻指出，因笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團成員平均年齡達80歲，劇團正面臨人口老化危機，技藝的傳承也出現斷層，近幾年嘉義大學USR（大學社會責任實踐）計畫團隊積極推動六腳鄉的懸絲偶戲文化復甦，多方發展，才有今年的合作。

此外，今年的偶戲大匯演，除雲龍閣掌中劇團王進貴廟會布袋戲演出，還有跟隨三昧堂12年的王怡文與莊謦瑋2名年輕人自己新創布袋戲團「戲夢坊」與「小莊偶藝」，分別以掌中戲和金光戲在表演藝術中心園區內表演。

嘉義縣文化觀光局表示，來嘉玩偶活動包括掌中戲、金光戲、電視布袋戲與COSPLAY大匯演，展覽廳內展示近百尊布袋戲偶與懸絲偶，還有施麗梅春仔花作品展及陳明山布袋戲道具展覽。

周邊則有布袋戲外拍活動，造型氣球、布袋戲道具與冰島包工作坊，以及白紗版百合新娘精工布袋戲偶結合施沛潔老師的永續婚紗走秀，節目豐富且多樣化。

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活動期間，民眾可以體驗布袋戲演出戲台，操作大型布袋戲偶與角色扮演等，還可以穿著永續婚紗（二手婚紗改製）或COSPLAY服裝，利用表藝中心園區各景點舉辦之活動現場拍照，上傳至表藝中心臉書活動貼文，按讚數最高的前3名有機會得到白紗新娘禮服各1件。

文觀局說，「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」明天起至12月8日在嘉義縣表演藝術中心舉辦，歡迎來玩。（編輯：郭諭儒）1131129