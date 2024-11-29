花蓮沿岸堆積漂流木 縣府辦創作賽最高獎金8萬元

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮沿岸堆積近10年最大量漂流木，已開放民眾撿拾。花蓮縣文化局將舉辦漂流木創作展，分為一般民眾組及大型專業組，即日起開放徵件，最高獎金新台幣8萬元。

上月底颱風康芮夾帶大量雨勢，造成花蓮沿岸堆積約1萬3000噸漂流木，改變原有海岸風貌，還飄出陣陣木頭香味，有人專程前往撿拾，也有人就地創作，堆疊造型，成為花蓮另類景點。

花蓮縣文化局視覺藝術科長林鍾妏說，漂流木堆積狀況引起討論，不少漂流木創作家認為可順勢舉行創作展，讓民眾就地取材、發揮創意，便順應民意舉辦漂流木創作比賽，帶給大眾心靈療癒。

「海是愛花蓮－漂流木創作賽」分為一般組別及專業組別，即日起開放徵件至12月2日。林鍾妏說，一般組別為漂流木椅創作賽，尺寸不拘，民眾可投件草圖參選，預計徵選32組，分別在南濱、北濱各10組、化仁海堤12組，每組提供2萬5000元創作費。

林鍾妏說，獲選創作者將於12月18日至22日現地創作，並於22日下午舉行民眾票選活動，前3名分別可獲8萬元、5萬及3萬元獎金。

專業藝術大型創作組，則徵選5組，於太平洋公園現場創作。林鍾妏說，入選組別提供50萬元創作費，主題及尺寸不拘，同樣是5天創作時間。

花蓮縣文化局指出，漂流木創作賽需使用化仁海堤、南北濱海堤堆積的漂流木為素材，可搭配其他複合媒材，以堅固、不易破損、具安全性等環保材料為輔，詳情可至花蓮縣文化局官網查詢。（編輯：謝雅竹）1131129