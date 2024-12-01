石門水庫楓半馬開跑 日本城市體育交流組隊參賽

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市政府主辦的「2024桃園半程馬拉松 石門水庫楓半馬」今天上午開跑，活動吸引約5800名跑者參賽，更邀請日本香川縣、宮崎縣及熊本縣玉名市等友好城市參加，透過體育拓展國際交流。

桃園市政府體育局表示，這場全國矚目的大型路跑活動，今年邁入第九屆，共有半程馬拉松組（21K）、路跑組（10K）及休閒組（5K），沿途環繞石門水庫槭林步道、環翠樓及環湖公路，全新路線吸引約5800名跑者挑戰征服。

體育局指出，除了桃園市的姊妹市日本香川縣幾乎每年都會參賽，今年更首度邀請宮崎縣及熊本縣玉名市等國外友好城市參加，期盼能透過體育拓展更多國際交流機會，而在國內部分也邀請連江縣一同共襄盛舉，體驗桃園年度特色路跑賽事。

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體育局說，本屆賽事也規劃全新創意賽制的3人合力組，由3人揪團報名，以各隊員分別參加半馬組、路跑組與休閒組，秒數成績加總後最快前3隊將獲得豐厚獎金。另外也設置視障組並提高賽事獎金，鼓勵視障朋友踴躍走出戶外，活動現場同時規劃多項親子體驗活動。

體育局表示，市府持續力推淨零馬拉松，賽事透過使用竹纖維環保杯、大會服務處使用太陽能板充電環保節能、報名增設環保跑者選項、租用重複性宣傳看板及牌面、提供線上成績查詢及電子證書、補給品選用在地食材、接駁車使用低底盤環保低碳公車、前導車改用電動車等措施，讓運動賽事落實環保永續理念。（編輯：張銘坤）1131201