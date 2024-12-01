赤腹鷹南下遷徙過境 桃園市虎頭山觀測到5487隻

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市野鳥學會9月在虎頭山觀測到5487隻赤腹鷹，學會表示，雖數量不如墾丁，但林口龜山交界的虎頭山系近年平均都有5000隻以上數量，顯示桃園市在猛禽過境遷徙路程扮演重要角色。

桃園市野鳥學會今天發布新聞稿表示，依據學會從9月1日至30日，於虎頭山停機坪數鷹平台，每天早晨6時30分至9時的觀測，共記錄到5487隻赤腹鷹，其中26日的1396隻赤腹鷹是今年單日觀測最高數量，雖然總數與墾丁凌霄亭9月底記錄到的16萬111隻相比，桃園的記錄雖僅占其3.4%，但並未減弱虎頭山系作為赤腹鷹北台灣重要遷徙路線的地位。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，墾丁凌霄亭的觀察時間是從上午5時30至12時的專職紀錄，而野鳥學會的志工則是利用每天上班前的時間進行調查，加上地理位置不同，林口龜山交界的虎頭山系這幾年平均都有5000隻以上穩定數量，反映出桃園市在猛禽過境遷徙路程中扮演的重要角色。

劉義仁指出，從林口台地的大古山到龜山楓樹坑一帶，由於早年林口特定區的設劃開發較少，蓊鬱林木成為野鳥在北台灣的重要棲地，更是遷徙性猛禽不可或缺的中途綠洲，根據近年的觀察，就連少見的綠鳩、灰山椒、佛法僧、針尾雨燕，甚至鷸科的水鳥都曾被記錄。

在虎頭山觀察赤腹鷹長達30年、任職於長庚大學簡昆鎰說，秋天過境台灣猛禽以俗稱國慶鳥的灰面鵟鷹最有名，依據台灣猛禽研究會在墾丁的統計，灰面鵟鷹每年10月過境台灣總數大約在10萬，但數量最多的則是身型小一號的赤腹鷹，每年都超過20萬。

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簡昆鎰表示，赤腹鷹8月底起從中國華中、華北及日韓一帶往南遷徙，9月東北季風還沒開始，由韓國南下的赤腹鷹有不少是走琉球列島路線，較有機會過境北台灣，是桃園地區觀察猛禽過境的最佳時期。

簡昆鎰說，到了10月東北季風漸強，灰面鵟鷹開始啟程，飛行路線可能受在中國出海地點浙江省到福建省的風向、風速，及靠近台灣局部的雨區所在等因素影響，登陸地點就會被吹往新竹以南，加上灰面鵟鷹跨越海峽登陸桃園的時間大約從上午10時30分才開始，無人觀察紀錄，也是在虎頭山多是記錄赤腹鷹，卻較少有灰面鵟鷹的原因。（編輯：張銘坤）1131201

依據桃園市野鳥學會9月在虎頭山觀測，共記錄到5487隻赤腹鷹，其中26日的1396隻赤腹鷹是今年單日觀測最高數量。（桃園市野鳥學會陳信維提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月1日