小島盃拼圖大賽 200親子同心完成澎湖群島圖案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣1日電）澎湖200親子今天在「小島盃拼圖大賽」中，限量拼出100份澎湖縣地圖，參與的親子組們聚精會神，模樣可愛，絞盡腦汁拼圖，過程雖辛苦具挑戰性，但每組都成就感滿滿。

民眾黨澎湖縣黨部小島教育智庫協會主辦的「小島盃拼圖大賽」，今天在馬公重光社區活動中心登場，區分有國小親子組及12歲以上混齡個人組，吸引有200人參與。

馬公市民代表會副主席莊國輝表示，現代追求快速、便利環境下，特別推出靜態拼圖大賽等桌遊活動，讓參與者不分年齡對專注力、空間概念，從中培養問題解決能力及提升耐挫力，未來仍將持續擴大辦理。

民眾黨秘書長周榆修、組織部主任黃成峻與縣黨部主委蕭越等人，也分成3組下場與20組親子PK拼圖，親子組們專注拼圖，模樣可愛，現場增添不少趣事及笑聲，所幸都順利完成澎湖群島圖案，親子們都感到十分驚喜，成就感滿滿。

「小島盃拼圖大賽」除了內場聚精會神拼圖外，場外還有益智遊戲區與禮物兌換區，讓參與的親子們歡度一個週休假日。（編輯：陳仁華）1131201