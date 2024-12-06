宜蘭冬戀蘭陽溫泉季開跑 業者盼訂房率提至7成

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）宜蘭縣冬戀蘭陽溫泉季今天開跑，晚間舉辦「祈水感恩禮」迎水神隊伍前往湯圍溝溫泉公園，迎接象徵幸福宜蘭泉的水神，業者希望透過一系列活動吸引觀光人潮，盼讓訂房率提升至7成。

活動晚間以激昂澎湃的鼓聲表演開場，隨後迎水神隊伍啟程前往湯圍溝溫泉公園迎接水神，迎接儀式莊嚴隆重，表達對溫泉資源的感恩之情，祈水儀式完成後，由隊伍護送返回溫泉路，象徵對溫泉文化的珍視與資源永續的傳承。

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主辦單位宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長梁博凱表示，受到地震、颱風等因素影響，宜蘭縣今年觀光人潮比去年少了2成到3成，退房率也偏高，希望透過溫泉季一系列活動，帶動礁溪溫泉觀光人潮，盼讓訂房率提升至7成。

協會指出，祈水感恩禮之後，溫泉季活動將持續至15日，內容包含礁溪溫泉馬拉松、踩街嘉年華會、歡樂小踩街、溫泉美食旅展及溫泉音樂會等豐富內容，提供民眾不同形式的溫泉文化體驗。（編輯：戴光育）1131206