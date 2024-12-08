高醫岡山醫院拚創新 智慧輪椅、運輸機器人效率高

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄醫學大學附設高醫岡山醫院4月試營運後，結合智慧科技與醫療服務，近日展出智慧輪椅、器械運輸機器人等創新應用，可提升工作效率，提供安全、便利及人性化的就醫環境。

高雄醫學大學醫療體系參加2024年台灣醫療科技展，展出多項智慧管理與醫療科技成果，其中高醫岡山醫院首度亮相展出「自主運送，時刻準備-器械運輸機器人」、「智慧導航，輕鬆到達-智慧輪椅應用帶您趴趴走」等創新應用。

高醫岡山醫院今天以新聞稿介紹指出，器械運輸機器人與緯創資通合作，打造自動化回收髒污器械的智能運輸機器人，可大幅減少人工運送器械的時間，降低至少1到2成的人力負荷。

智慧輪椅則是由搭載在輪椅上的導航系統，結合全景3D實景模擬與即時定位技術，讓醫療需求者輕鬆前往醫院內指定地點，提升整體就醫體驗。

高醫岡山醫院院長黃炫廸表示，為能提供北高雄民眾最先進的醫療服務，試營運以來致力結合智慧科技與醫療服務。

黃炫廸說，除了智慧輪椅、器械運輸機器人等創新應用，醫院也引進智慧調劑台、智慧倉儲機等智能科技。（編輯：唐聲揚）1131208