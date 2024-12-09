蘇晏霈號召認購物資箱 讓嘉義獨居老人過暖冬

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）演員蘇晏霈今天到嘉義中埔暖暖老人食堂，出席天主教中華聖母基金會「暖個好冬募集物資箱」活動，呼籲社會大眾踴躍捐款，讓嘉義的獨居及老老家庭渡個「暖冬」。

蘇晏霈赴中埔暖暖老人食堂關懷在場的貧困老人，並與獨居的87歲黃阿嬤及老老照護家庭84歲何老伯話家常，何老伯也帶著59歲的身心障礙兒子出席。

何老伯談到家中至今還要靠他賺錢，人生過得非常辛苦，不禁悲從中來，老淚縱橫。蘇晏霈也止不住淚水，但她暖心安慰何老伯，「有我們陪著你，一切都會好的。」

蘇晏霈也與黃阿嬤一同展示物資箱中的菜餚，並將其中一道烹煮成熱騰騰的餐食；黃阿嬤說，很高興見到蘇晏霈，之前只在電視看過，本人很漂亮。

中華聖母基金會董事長陳美惠接受媒體聯訪表示，像黃阿嬤的獨居長輩、何老伯這樣的老老照顧家庭，在基金會的服務對象中占比不低；「暖個好冬」募款活動邁入第13年，正是為了幫助獨居長輩、失智失能長者、身心障礙的家庭，以及偏鄉的孩子，緩解他們的生活壓力。

嘉義縣社會局長張翠瑤、中埔鄉鄉長李碧雲、中埔村村長游淑貞也出席活動，與蘇晏霈一起呼籲社會大眾踴躍捐款；蘇晏霈說，物資箱不僅是物質上的支持，更是傳遞陪伴與希望。

中華聖母基金會執行長黎世宏說，今年底將幫助嘉義地區300戶獨居與老老照護家庭；捐款新台幣1000元可認購一箱物資箱，捐款1200元即可認購一組冬衣外套組，也可支持採購營養品、電鍋、熱水瓶、手電筒等電器用品；在明年1月10日之前遞送物資。

中華聖母基金會愛心捐款專線（05）2778388分機3328、3322；劃撥帳號：31561904。（編輯：李淑華）1131209