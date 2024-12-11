台中慈濟醫院改善護理職場環境 日班津貼提高3倍

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中慈濟醫院改善護理職場環境，將日班津貼提高3倍，每月額外收入至少增加6600元，更導入人工智慧協助護理紀錄，醫院統計，護理人員延遲下班比率自26.39%下降至9.5%。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，目前政府僅補貼夜班護理津貼，台中慈濟醫院全面提升護理人員工作效率與生活品質，目前導入人工智慧協助護理記錄，讓護理師可以口說記錄，大幅減少書寫時間與負擔。

醫院統計資料顯示，全院護理人員延遲下班比率從26.39%下降至9.5%，讓護理師兼顧生活與工作品質，增進幸福職場動能，降低病房日班護理師延遲下班率的卓越成果，獲2024年國家醫療品質獎銅獎等3項殊榮。

來自高雄的護理師邱若寧已在病房服務4年半，還在進修護理研究所，護理長協助調整班表以便上課，還提供全新員工宿舍，讓她能專注工作與學業。邱若寧說，除本薪外還包括日夜班津貼、績效獎金、分區獎金與政府補助津貼，她已簽下3年留任獎金新台幣18萬元，每年都能達到百萬年薪。

24歲護理師李上瓏剛畢業，選擇急診室做為職涯起點，入職只有1個半月。她說，住家雖離醫院不遠，但空間過小，只能在外租屋，優渥的薪資讓她已開始規劃未來，想存下足夠資金，購置自己的房子。

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台中慈濟醫院說明，輪三班新進護理師平均月薪5萬元起，並提供留任簽約獎金，2年可領8萬元，3年則高達18萬元。對在學護理學生，醫院每年提供12萬元獎助金，減輕學費負擔，吸引優秀學生提早進入醫院體系，為未來醫療發展注入新動力。

副院長莊淑婷表示，醫院調升津貼、引進AI輔助工具、全新員工宿舍及高薪保障，創造高品質醫療服務與幸福職場的雙贏。（編輯：謝雅竹）1131211