苗縣推景點設施全面檢整 評估投保公共意外險

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣府表示，為提升觀光設施安全管理，近期召開預防性體檢會議，針對各單位管轄景點橋梁、吊橋、步道等設施力求於農曆年前完成全面檢整，並進行投保公共意外責任險評估。

苗栗縣政府文化觀光局今天透過新聞稿指出，有鑒於11月間嘉義阿里山景觀台空橋崩塌造成遊客1死4傷事故，為避免類似事件在苗栗境內發生，日前邀集全縣18鄉鎮市公所、各相關單位及中央權責單位開會討論，針對各轄設施包括橋梁、吊橋、步道等進行安全檢查與風險評估。

文觀局表示，會中討論重點包括聘請專業檢測團隊進行全面檢查，並為各景點設施建立完整的檢修計劃，對老化或結構不穩的設施進行維修，並在必要時爭取補助進行設施重建。

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會中關切設施維護的重要性，尤其應在農曆新年即將來臨前，完成設施的全面檢整，以保障遊客安全；此外，參考其他縣市例如台中市大坑風景區及嘉義縣觀光瀑布，苗栗縣也將進行各設施投保公共意外責任險評估。

文觀局說，針對近期泰安鄉水雲吊橋等地的蜂螯事件及毒蛇傷人事件，已建議各景點設置警示標誌並公開相關資訊，提醒遊客注意安全；未來將持續強化景點設施的安全管理，並建立更健全的緊急應對機制。（編輯：戴光育）1131211