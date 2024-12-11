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苗縣推景點設施全面檢整 評估投保公共意外險

2024/12/11 19:54（12/11 20:06 更新）
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苗栗縣文化觀光局近期邀集各鄉鎮公所及權責單位召開預防性體檢會議，針對景點設施包括橋梁、吊橋、步道等進行安全檢查並評估投保公共意外責任險，力求農曆年前完成全面檢整。圖為封閉中的水雲吊橋。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月11日
苗栗縣文化觀光局近期邀集各鄉鎮公所及權責單位召開預防性體檢會議，針對景點設施包括橋梁、吊橋、步道等進行安全檢查並評估投保公共意外責任險，力求農曆年前完成全面檢整。圖為封閉中的水雲吊橋。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月11日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣府表示，為提升觀光設施安全管理，近期召開預防性體檢會議，針對各單位管轄景點橋梁、吊橋、步道等設施力求於農曆年前完成全面檢整，並進行投保公共意外責任險評估。

苗栗縣政府文化觀光局今天透過新聞稿指出，有鑒於11月間嘉義阿里山景觀台空橋崩塌造成遊客1死4傷事故，為避免類似事件在苗栗境內發生，日前邀集全縣18鄉鎮市公所、各相關單位及中央權責單位開會討論，針對各轄設施包括橋梁、吊橋、步道等進行安全檢查與風險評估。

文觀局表示，會中討論重點包括聘請專業檢測團隊進行全面檢查，並為各景點設施建立完整的檢修計劃，對老化或結構不穩的設施進行維修，並在必要時爭取補助進行設施重建。

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會中關切設施維護的重要性，尤其應在農曆新年即將來臨前，完成設施的全面檢整，以保障遊客安全；此外，參考其他縣市例如台中市大坑風景區及嘉義縣觀光瀑布，苗栗縣也將進行各設施投保公共意外責任險評估。

文觀局說，針對近期泰安鄉水雲吊橋等地的蜂螯事件及毒蛇傷人事件，已建議各景點設置警示標誌並公開相關資訊，提醒遊客注意安全；未來將持續強化景點設施的安全管理，並建立更健全的緊急應對機制。（編輯：戴光育）1131211

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#苗栗縣
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