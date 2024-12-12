當年清寒生 科技業老闆捐3千萬元股票回饋母校東商

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）出身清寒家庭的科技業董事長黃聰榮，今天回到母校台東高商捐贈3000萬元股票，同時提供學生實習機會，慶祝母校創校66週年。

今天上午位於台東市區的國立台東高商校園，洋溢歡喜氣氛，師生在大禮堂舉辦慶祝66週年校慶，更歡欣的是迎接嘉賓、校友巧新科技公司董事長黃聰榮。

在一系列歡慶活動中，黃聰榮捐贈母校市值3000萬元的巧新科技公司股票掀起最高潮。

東商校長林明錚在致詞中代表全校師生向黃聰榮表達最誠摯的感謝。他說，這是國立台東高商創校66週年以來，收到最大筆捐贈，今年適逢創校66週年，對學校而言意義非凡，東商將依據黃聰榮捐贈的永續發展理念，捐贈股票設定不能出售，並以每年配發股利資金，用於培訓多元展能經費及獎助學金等等。

他表示，感謝黃聰榮在事業有成、工作忙碌中還能心心念念東商，足為企業發揮社會責任的楷模，並將這份善念傳遞給東商學子，讓大家向學長看齊，充分體現「今日我以東商為榮，明日東商以我為榮」。

黃聰榮致詞時表示，他常說員工是企業的資產，而教育則是社會最大的資本。藉由這次的捐贈，希望能與台東高商攜手合作，推動產學建教計畫，為學生提供提前接觸職場的學習機會。人才孵育是永續發展的重要基石，此次捐贈不單只是他對母校的回饋，更是巧新在ESG框架中「社會責任（Social）」的實踐典範。

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學校安排1名高三學生代表分享心聲，他說「黃董事長的慈心善舉讓我們看到了校友對我們東商的支持，也激勵我們努力學習，將來回饋社會。」台灣不只有護國神山台積電，巧新科技公司也是台灣的隱形冠軍，以從事鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件等之研發，客戶包括台灣豐田通商、JLR、Porsche、BMW及Benz等各大汽車品牌。

黃聰榮事後接受媒體聯訪表示，他在雲林出生，因家境窮困，國小4年級時，父母親帶著他和4名弟妹到台東東海岸，沒想到東海岸的土地是旱地，收入有限，因此東商畢業後他就到台中打拚。（編輯：李淑華）1131212