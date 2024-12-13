明德中學外交小尖兵出線 寒假赴美加親善訪問

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）教育部與外交部辦理「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，全國79支隊伍經過激烈競爭，25隊進入決賽，台中市明德中學奪特優第4名，獲得114年寒假將赴美國與加拿大親善訪問。

113年度「外交小尖兵」賽事主題為「實踐SDGs，台灣青年很可以」，初賽分北、中、南3區，以英語話劇評選，決賽則分為英文即席演講、益智問答。明德中學自109年度參加「外交小尖兵」活動，每年都進入決賽，今年是首次獲得外交部及教育部安排赴國外進行親善訪問的機會。

參賽學生廖禹宣表示，初賽時，演戲光是劇本就修改6次，每次的成果驗收、訓練，都會有不同老師的建議再細部修改，另還要增進演技及隊員間的默契。

學生陳思婷分享，為了即席演講，她不僅擴充單字量也學會在寫作時運用連接詞。學生萬晴更發現，比賽獲勝的關鍵在於機智問答，因賽前查閱許多資料，整理成表格，還有運用台灣人不可少的諧音梗做成口訣，反覆背誦。

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學生鄭允睿經過3個月的訓練感觸良多，他說，和組員們經歷了崩潰、歡笑、衝突，也成就了榮耀。外交小尖兵讓他的語言能力提升，也培養出對台灣及世界的使命感。

校長林衍陞表示，外交小尖兵歷經校內初選到組隊參賽，在老師團隊指導之下，從發揮創意的戲劇展演，展現學生的自主學習及團隊溝通合作能力，近年除紮實英語教育外，更注重跨領域學習，「明德青年很可以」。（編輯：謝雅竹）1131213