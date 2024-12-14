環狀線復駛首整日運量破6萬人次 逾2023年日均量

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，昨天是環狀線復駛後第1個整日，運量達6萬764人次，較地震中斷期間日均運量成長超過109％，更超越去年日均運量5萬9726人次。

環狀線由於0403地震造成鋼箱梁位移，經提前搶修完成並測試安全後，12日中午12時全線復駛。

新北捷運公司說，全線復駛後，12日運量達4萬5129人次，對比地震中斷期間日均運量2萬9056人次，成長55％。

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新北捷運公司說，14日與15日新北耶誕城演唱會，預計2天各6萬人次搭乘，全站安排約7到10名服務人員，視狀況機動調派支援人力，呼籲民眾多搭環狀線抵達會場。

新北捷運公司也推出超級好友卡TPASS活動，持TPASS搭環狀線有機會直接獲獎及抽獎，卡內有新台幣1200元，限量650張，活動辦法可到新北捷運公司官網或社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：李明宗）1131214