新北某國小桌球教練遭投訴 不當訓練釀學童生長板滑脫骨折

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（中央社記者王鴻國新北16日電）國民黨新北市議員林國春接獲陳情表示，某國小桌球教練不當訓練，不僅會處罰掛在攀岩場上，甚至還造成學童的生長板滑脫骨折；教育局回應，如經查證屬實，將究責懲處。

林國春今天陪同2名學生家長召開記者會，2人指控某國小的桌球教練對學童不合理訓練，教練心情不好時，會投擲桌球在小朋友身上，甚至處罰小孩爬攀岩場時停掛在上面，時間從30分鐘起跳，甚至有人停掛長達2小時。

家長現場不滿這名教練對學童動輒言語辱罵，還訓練到受傷，導致生長板滑脫骨折，「誰能接受自己的小朋友訓練完，竟要坐輪椅回家」，但他說，四處投訴，結果仍然沒有下文。

林國春表示，雖然也有家長認可此教練的教學方式，認為嚴格的訓練才能有好表現，但當訓練到「生長板滑脫骨折」，他相信這已經超過了訓練的紅線，家長在投訴無門下才會對外投訴。希望學校能盡速完成調查，以還給家長應有的公道。

教育局回應表示，某國小外聘教練疑似不當管教案，教育局於8月間首次接獲陳情，於是邀集外聘委員啟動調查，調查小組決議未有不當訓練或過度訓練情事，結果不成立。

教育局表示，10月28日接獲民代以口頭方式投訴學生疑似曾遭此教練不當對待，教育局立即請學校釐清調查，經教練本人、在場師長及所訓練約10名學生逐一詢問，均表示無陳情人投訴之情事。

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教育局表示，學校於11月7日再接獲陳情並提供疑似遭不當對待學生名單，校方依法邀集相關單位代表及社會公正人士，於11月11日召開校事會議並進入調查程序，目前已完成2次訪談。

教育局強調，調查委員認為現有調查事證不足以全面掌握全案情形，需再進行第3次調查釐清，教育局已督請學校盡速完成調查及釐清，如經查證屬實，將依規定追究責任並懲處。（編輯：方沛清）1131216