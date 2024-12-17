彰化醫院服務犬和長輩互動 幫助復健防退化

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（中央社記者吳哲豪彰化縣17日電）部立彰化醫院訓練3隻流浪犬，讓牠們跟住在醫院附設護理之家的長輩們互動；院方指出，讓長輩跟流浪犬互動，可以讓阿公阿嬤心情變好，也有助於手部肌肉復健及防止退化。

最近衛福部立彰化醫院附設護理之家常充滿歡笑，因住在護理之家的長輩們可以跟3隻服務犬互動，毛小孩們會跟長輩們撒嬌，也聽從訓練師指出做出臥倒等動作，可愛模樣常逗阿公阿嬤開心。

彰化醫院長照醫學部社工師林伯儒今天接受媒體聯訪時說，有研究資料顯示，毛小孩可以撫慰人心，為長者們進行動物輔助治療也可以帶給阿公阿嬤更多刺激感，經評估後，3隻服務犬經過驅蟲、洗澡及行經之處清潔消毒後，進到護理之家和長者互動。

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林伯儒指出，這3隻服務犬原本都是流浪犬，經訓練後，可以跟長者互動，阿公阿嬤餵肉乾給毛小孩吃，服務犬也會向長者撒嬌，或是靠在輪椅上磨蹭，也會帶著坐輪椅的長輩們在院內散步，等到服務犬要離開時，阿嬤阿嬤依依不捨跟毛小孩說再見。

訓練師紀名珊表示，經篩選和訓練後因表現穩定，於是讓牠們投入服務犬工作，不僅讓阿公、阿嬤心情變好，在過程中也能幫助阿公、阿嬤復健手部肌肉，防止認知功能退化。（編輯：郭諭儒）1131217